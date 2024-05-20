Üye Girişi
Haberler

Formula 1 ne zaman? #127950 Formula 1 yarışları nereden izlenir? FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Formula 1 yarışlarının tarihleri ve izlenebilecek platformlar merak konusu oldu. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Formula 1 yarışları, heyecan dolu anları ve rekabeti ile biliniyor. Yarış severler, bu büyük etkinliği kaçırmamak için ne zaman ve nereden izleyebileceklerini araştırıyorlar.

Formula 1 yarışları, dünya genelinde çeşitli ülkelerdeki yarış pistlerinde gerçekleştiriliyor. Her yıl düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası, farklı şehirlerdeki ünlü pistlerde yapılan Grand Prix yarışlarıyla tamamlanıyor. Peki, Formula 1 ne zaman? Formula 1 yarışları nereden izlenir?

FORMULA 1 YARILARI NE ZAMAN?

Formula'de yarışlar İtalya Emilia Romagna GP'de devam ediyor. Yarış 19 Mayıs günü saat 16:00'da gerçekleşti.

Formula 1 ne zaman? Formula 1 yarışları nereden izlenir? FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

2024 FORMULA 1 TAKVİMİ

  • Monako GP -26 Mayıs / 16:00
  • Kanada GP - 9 Haziran / 21:00
  • İspanya GP - 23 Haziran /16:00
  • Avusturya GP - 30 Haziran /16:00
  • Britanya GP - 7 Temmuz / 17:00
  • Macaristan GP - 21 Temmuz / 16:00
  • Belçika GP - 28 Temmuz / 16:00
  • Hollanda GP - 25 Ağustos / 16:00
  • İtalya GP - 1 Eylül / 16:00
  • Azerbaycan GP - 15 Eylül / 14:00
  • Singapur GP - 22 Eylül / 15 :00
  • Amerika GP - 20 Ekim / 22:00
  • Meksika GP - 27 Ekim / 23:00
  • Brezilya GP - 3 Kasım / 20:00
  • Las Vegas GP - 24 Kasım / 09:00
  • Katar GP - 1 Aralık / 20:00
  • Abu Dhabi GP - 8 Aralık / 16:00

Formula 1 ne zaman? Formula 1 yarışları nereden izlenir? FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Formula 1 Gündem Yaşam Spor Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title