Formula 1 ne zaman? #127950 Formula 1 yarışları nereden izlenir? FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ
Formula 1 yarışlarının tarihleri ve izlenebilecek platformlar merak konusu oldu. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen Formula 1 yarışları, heyecan dolu anları ve rekabeti ile biliniyor. Yarış severler, bu büyük etkinliği kaçırmamak için ne zaman ve nereden izleyebileceklerini araştırıyorlar.
Formula 1 yarışları, dünya genelinde çeşitli ülkelerdeki yarış pistlerinde gerçekleştiriliyor. Her yıl düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası, farklı şehirlerdeki ünlü pistlerde yapılan Grand Prix yarışlarıyla tamamlanıyor. Peki, Formula 1 ne zaman? Formula 1 yarışları nereden izlenir?
FORMULA 1 YARILARI NE ZAMAN?
Formula'de yarışlar İtalya Emilia Romagna GP'de devam ediyor. Yarış 19 Mayıs günü saat 16:00'da gerçekleşti.
2024 FORMULA 1 TAKVİMİ
- Monako GP -26 Mayıs / 16:00
- Kanada GP - 9 Haziran / 21:00
- İspanya GP - 23 Haziran /16:00
- Avusturya GP - 30 Haziran /16:00
- Britanya GP - 7 Temmuz / 17:00
- Macaristan GP - 21 Temmuz / 16:00
- Belçika GP - 28 Temmuz / 16:00
- Hollanda GP - 25 Ağustos / 16:00
- İtalya GP - 1 Eylül / 16:00
- Azerbaycan GP - 15 Eylül / 14:00
- Singapur GP - 22 Eylül / 15 :00
- Amerika GP - 20 Ekim / 22:00
- Meksika GP - 27 Ekim / 23:00
- Brezilya GP - 3 Kasım / 20:00
- Las Vegas GP - 24 Kasım / 09:00
- Katar GP - 1 Aralık / 20:00
- Abu Dhabi GP - 8 Aralık / 16:00