Formula 1 ne zaman? #127950 Formula 1 yarışları nereden izlenir? FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ

Formula 1 yarışları, dünya genelinde çeşitli ülkelerdeki yarış pistlerinde gerçekleştiriliyor. Her yıl düzenlenen Formula 1 Dünya Şampiyonası, farklı şehirlerdeki ünlü pistlerde yapılan Grand Prix yarışlarıyla tamamlanıyor. Peki, Formula 1 ne zaman? Formula 1 yarışları nereden izlenir?

FORMULA 1 YARILARI NE ZAMAN?

Formula'de yarışlar İtalya Emilia Romagna GP'de devam ediyor. Yarış 19 Mayıs günü saat 16:00'da gerçekleşti.

2024 FORMULA 1 TAKVİMİ