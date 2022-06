Niğdeli Telefon Satıcısı: "'çıkart Telefonunu Göster' Dediğin Adam Tamircilerden Çıkmıyor" - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğdeli telefon satıcısı Mustafa Durmaz, ekonomik kriz nedeniyle sektördeki birçok arkadaşının işyerini devrettiğini belirterek, vatandaşların nakit parayla telefon alamadığını, satışlarda büyük düşüş olduğunu söyledi. Durmaz, "'Çıkar telefonunu göster' dediğin adam tamircilerden çıkmıyor şu an. 2 yıl daha gitsin diye ekranını değiştiriyor, hafızasını yükseltiyor" diye konuştu.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Erdem, Niğde'de telefon satıcısı Mustafa Durmaz'ı ziyaret ederek sektörün sorunlarını dinledi. Durmaz, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

"ARKADAŞLARIMIZ İŞYERLERİNİ DEVREDİYOR"

"Çoğu GSM sektöründeki arkadaşlarımız devren satılık, devren kiralık, işyerimi devrediyorum, bizim gruplar var oradan sürekli ilanlar gelmeye başladı. 10 yıllık, 15 yıllık telefoncular iş yerimi devrediyorum, iş değişikliği nedeniyle devrediyorum diye. Niye derseniz bir cep telefonu şu an asgari ücretli bir insanın bir telefon alabilmesi için, günlük kullanım için giriş seviyesi bir cep telefonu öneriyorum, giriş seviyesi bir cep telefonun da şu an ciddi anlamda fiyat artışı meydana geldi. Giriş seviyesi bir cihaz 64 gb hafızası var 3 gb ram'i var bu cihazın şu an ki satış fiyatı 3.200 TL. Biz bu cihazları bin liraya 1200 TL'ye satıyorduk, herkes alabiliyordu. Şu an bu cep telefonunu alabilmesi için bir insanın asgari ücretin yüzde 80'ni cep telefonuna vermesi gerekiyor. Bu cihazı eşinize annenize çocuğunuza alabilirsiniz giriş seviyesi bir cihaz günlük ihtiyaç için. Normal bir cep telefonu almak isterse en az 6 bin lira 5.500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bir tane asgari ücret cep telefonu almaya yetmiyor.

"NAKİT PARA VEREN SAYISI CİDDİ ANLAMDA AZALDI"

" Şu an insanların hepsi krediyle almaya çalışıyor. Nakit para veren sayısı ciddi anlamda azaldı kredi kartı ve banka kredisiyle almaya çalışıyor. Nakit çıkartıp veren sayısı on taneden bire düştü. Şu an herkes ya kredi kartı uzatıyor ya da alışveriş kredisi kullandır bana diyor. Yani geri ödememe oranları da yükseldi biz takip ediyoruz alışveriş kredisi kullandırıyoruz, bakıyorum 100 tane kredi kullandırmışım ama 80 tanesi ödememiş krediyi de ödeyemiyor. Sonra bize tekrar getiriyor 'ben bu telefonu satmak istiyorum' diyor.

Biz 7 bin liradan krediyle kullandırdık müşteriye verdik. Müşteriler kredileri ödeyemedikleri için 2. el olarak geri alıyoruz. Adam dedi ki 'krediyi ödeyemedim' dedi. Çoğu da 'eşimle kavga ettim' diyor ama ekrandan görüyorum, ödeyemediği için geri getiriyorlar satıyorlar.7 bine alıyorsa biz 6 bine 5 bin 500'e geri alıyoruz. Şu an bir cep telefonu almak gerçekten lüks oldu.

"ÇIKART TELEFONUNU GÖSTER DEDİĞİN ADAM TAMİRCİLERDEN ÇIKMIYOR"

Yani diyorlar ya çıkart telefonu göster diye. ya çıkart telefonunu göster dediğin adam tamircilerden çıkmıyor şua n. Cep telefonu tamircileri ekran değiştirmekten arka cam değiştirmekten, ram yükseltmekten, hafıza yükseltmekten sıfır telefon alamadığı için sürekli tamircilerde. Şarj soketim kırıldı, 2 sene idare etsin 6 ay idare etsin, yazın çalışacağım tarlada alacağım, bahçe de meyve bozumunda alacağım, patates para edince alacağım, sürekli bir tamir ettirme çabası var. Bizim işlerimiz ciddi anlamda düştü, yüzde 100'lük bir düşme var, kapanmalar çok fazla oluyor dükkan kiraları da yüksek. 45 metre kare bu dükkana aylık 22 milyar kira veriyoruz iş düşünce nasıl olacak nasıl ödeyeceğiz bu kirayı? Aylık 50- 55 milyar bu dükkanın masrafı var elamanı sigortası dersek GSM sektörü zor durumda. Artan kurlardan dolayı faizlerden dolayı çünkü biz telefonları faizle kredi kullandırdığımız için vatandaşın alım gücü azaldı."

ANKA / Yerel