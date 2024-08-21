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Niğde'de Türk-İş'e bağlı işçiler vergide adalet istedi

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Türk-İş Konfederasyonu tarafından Niğde'de yapılan basın açıklamasında işçiler, ekonomik zorluklar, adaletsiz vergi sistemi ve diğer sorunlar nedeniyle yaşam şartlarının ağırlaştığını belirterek vergide adalet istedi.

Niğde'de Türk-İş'e bağlı işçiler yaptığı basın açıklamasında vergide adalet istedi.

Türk-İş Konfederasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen basın açıklaması kapsamında Türk-İş Niğde İl Temsilciliği tarafından basın açıklaması yapıldı. Türk-İş Niğde İl Temsilcisi Barış Aydoğan Niğde Karayolları 64. Şube şefliğinde sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada ekonomik zorluklara dikkat çekti. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi sorunların işçilerin yaşam şartları ağırlaştırdığını belirten İl Temsilcisi Aydoğan şunları söyledi;

"Güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere, toplumun büyük bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Büyükşehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. İnsanlar, yüksek kiralar sebebiyle, sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki ay okullar açılacak. İşçiler çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı 2 katına çıkarken, işçinin emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı. İşçilere, emeklilere yapılan düşük zamlar, her geçen gün yoksulu daha da yoksul hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. TÜRK-İŞ olarak işçinin, emeklinin insana yakışır şartlarda bir hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunları altında ezilmeyeceğiz, bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. 696 sayılı KHK ile kadroya giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya devam edeceğiz, KİT'lerde ve kamuda taşeron işçilik sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz, örgütlenmenin önündeki engelleri tek tek aşacağız." - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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