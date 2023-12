New York'ta İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren göstericiler kefenli maketlerle yürüyüş düzenledi

ABD'nin New York kentinde ateşkes talebiyle sokaklara dökülen yüzlerce gösterici, Gazzeli çocukları temsil eden kefenli maketlerle yürüyüş düzenledi.

İsrail'in havadan, karadan ve denizden abluka alarak Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılara dünya kamuoyunun tepkisi sürüyor. ABD'nin New York kentinde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ağır bombardımanına tepki göstermek için sokaklara döküldü. Manhattan bölgesindeki Bryant Parkı'nda toplanan göstericiler, ellerinde İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli çocukları temsil eden kefene sarılı maketlerle ünlü Times Meydanı'na doğru yürüdü. Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunan göstericiler, kefene sarılı 500 bebek maketini caddeye bıraktı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bin 800 Filistinli çocuk hayatını kaybetti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel