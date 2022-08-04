Müze Sohbetlerinin Konusu Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey Oldu Turgutlu Belediyesinin haziran ayında başlattığı Müze Sohbetleri’nin geçtiğimiz akşam gerçekleşen programında konu Atatürk’ün Fotoğrafçısı Ahmet Hamdi Bey oldu. Turgutlu Belediyesinin haziran ayında başlattığı Müze Sohbetleri'nin geçtiğimiz akşam gerçekleşen programında konu Atatürk'ün Fotoğrafçısı Ahmet Hamdi Bey oldu. 'Atatürk'ün Fotoğrafçısı Ahmet Hamdi Bey'in Objektifinden Turgutlu' başlığını taşıyan Müze Sohbetleri'nin beşincisi Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Ahmet Hamdi Yenice'nin hayatı ve fotoğrafçılığı anlatıldıktan sonra fotoğraflarından örnekler katılımcılara sunularak fotoğraflarla ilgili bilgi verildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da programa katılım sağladı. Turgutlu Fotoğraf Topluluğu tarafından Foto A. Hamdi isimli kitap, katılımcılara hediye edildi. ANKA / Yerel Mustafa Kemal Atatürk Turgutlu Yerel Haberler

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