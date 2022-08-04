Müze Sohbetlerinin Konusu Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müze Sohbetlerinin Konusu Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey Oldu

Müze Sohbetlerinin Konusu Fotoğrafçı Ahmet Hamdi Bey Oldu

Turgutlu Belediyesinin haziran ayında başlattığı Müze Sohbetleri’nin geçtiğimiz akşam gerçekleşen programında konu Atatürk’ün Fotoğrafçısı Ahmet Hamdi Bey oldu.

 - Güncelleme:

Turgutlu Belediyesinin haziran ayında başlattığı Müze Sohbetleri'nin geçtiğimiz akşam gerçekleşen programında konu Atatürk'ün Fotoğrafçısı Ahmet Hamdi Bey oldu.

'Atatürk'ün Fotoğrafçısı Ahmet Hamdi Bey'in Objektifinden Turgutlu' başlığını taşıyan Müze Sohbetleri'nin beşincisi Turgutlu Kent Müzesi'nde gerçekleştirildi. Ahmet Hamdi Yenice'nin hayatı ve fotoğrafçılığı anlatıldıktan sonra fotoğraflarından örnekler katılımcılara sunularak fotoğraflarla ilgili bilgi verildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da programa katılım sağladı.

Turgutlu Fotoğraf Topluluğu tarafından Foto A. Hamdi isimli kitap, katılımcılara hediye edildi.

ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Turgutlu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title