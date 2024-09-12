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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'tan 12 Eylül Darbesi'nin 44. Yıldönümü Mesajı

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Yapılan her darbenin haksızlık ve kanunsuzlukların sivrilmesi anlamına geldiğine dikkat çeken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar tek kelimeyle zalimdir" dedi.

Yapılan her darbenin haksızlık ve kanunsuzlukların sivrilmesi anlamına geldiğine dikkat çeken MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ; "12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar tek kelimeyle zalimdir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 12 Eylül Darbesi'nin 44. yıldönümünde bir mesaj yayınladı. Özellikle gençleri hedef alan 12 Eylül'ün her yönüyle analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Alıcık, mesajında "Türk milliyetçiliği, vatan ve millet sevdasının hiçbir ön şarta dayanmayan kutlu bir yansımasıdır. Belirsizliği kuşatan esrar perdesi kaldırılıp, sarih gerçekler sahnedeki yerini aldıkça, daha önemlisi aziz Türk milleti, kutlu iradesine, tartışma kabul etmez istiklaline sarıldıkça, 12 Eylül'ün karanlık yönleri bütünüyle ortaya dökülecektir. Özellikle Türk gençliğinin hedef alınması, gencecik evlatlarımızın şehadet, mahkumiyet ve mağduriyeti her yönüyle analiz edilmelidir. 12 Eylül ve yaşanan acıklı dönemlerin bir fezlekesini düzenleyip Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda, Türk nesillerinin ihtiyaçlarını bihakkın tespit etmek gerekir. 12 Eylül zulümdür, zillettir, hezimettir, rezalettir, cinayettir. 12 Eylül cuntasına beden ve beyin olanlar ise tek kelimeyle zalimdir. Darbeler, Türk demokrasi kültürünü zehirlemiştir. Milli iradeyi örselemiştir, vesayeti özendirmiştir, statükoyu beslemiştir. Her darbe, her muhtıra, her kalkışma, her ara rejim özlemi hiç şüphesiz gayri ahlakidir, gayri meşrudur, gayri millidir, gayri insanidir. Türkiye'nin önü silah zoruyla kesilmiş, tarihi yürüyüşü darbeciler eliyle sekteye uğratılmıştır. Demokrasiye kast edilmiş, milli iradeye vesayet zinciri vurulmuştur. 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin on yıllarını çalmış, istikbal haklarını çarpıtmış, milli hakimiyeti çoraklaştırmıştır. Bireyle devlet, milletle devlet arasındaki güvene dayalı ahlaki, tarihi ve hukuki bağlar her darbeyle biraz daha yıpranmış, biraz daha yıkıma maruz kalmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Her darbe bir nevi işgaldir"

Her darbenin tarihin gerisine düşmek olduğunu sözlerine ekleyen Alıcık; "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz, Türkiye'nin büyüme ve yükseliş ümitlerine, milli birlik ve dayanışma azmine, huzur ve barış ortamına iç ve dış odakların elbirliğiyle planlayıp uygulamaya geçtikleri zincirleme suikastlardır. Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesi demektir. Her darbe haksızlık ve kanunsuzlukların sivrilmesi demektir. Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer, bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın. 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yıldönümünde hayatlarını kaybeden tüm mazlumlara, şehitlerimize, 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman millet evlatlarına, Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Cumhur İttifakı ikliminde oluşan mili birlik ve beraberlik gücümüz darbeci zihniyetin, darbe beklentilerinin bütün planlarını bir daha gün yüzüne çıkmamak üzere tarihin derinliklerine gömmüştür. Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere ebediyete irtihal etmiş dava adamlarının tarih huzurundaki haklılığımızın bilinciyle idam sehpalarına bir cennet bahçesine girercesine yürüyen Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu ve Selçuk Duracık yiğit ülküdaşımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. O günleri yaşayan ve bugün hayatta olan kıymetli ülküdaşlarımıza Allah, sağlıklı ömürler versin. Ne 12 Eylül'ü ne de şehit dava arkadaşlarımızı unuttuk. Unutursak kanımız kurusun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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