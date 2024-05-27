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Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı?

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Bir öğretmenin 6 kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Adana'da biri 12, diğerleri 11 yaşında olan 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni C.C. hakkında 135 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da bir ortaokulun 5'inci sınıfında eğitim gören kız öğrenciler E.K. (12), E.B. (11), F.B.Y. (11), F.N.K. (11), Z.E. (11) ve B.K. (11), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni C.C.'nin kendilerine sınıf içinde ve dua okurken cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı 6 öğrencinin ailesi, 6 Mayıs'ta savcılığa giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki, Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı?

OLAY NE, NEREDE OLDU?

İddianamede, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 kız öğrencinin Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadelerine yer verildi. Kız öğrencilerden F.B.Y., öğretmenleri C.C.'nin birinci dönemin sonundan beri sürekli kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Öğretmenin vücudunun özel bölgelerine dokunduğunu anlatan kız öğrenci, dua okuduğu zaman öğretmeninin kendisine dokunduğunu, uzaklaştığında öğretmenin kendisine "Sen benden neden ayrılıyorsun, gel yanıma" dediğini, belinden tutup, kendisine doğru çektiğini söyledi.

Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı?

ÖĞRETMEN TUTUKLANDI MI?

İddianamede 4 kız öğrencinin ailesinin C.C.'den şikayetçi olduğu, 2 ailenin ise şikayetçi olmadıkları belirtildi. İddianamede C.C.'nin savunmasına da yer verildi. Ders esnasında sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere karşı omuz üst kısmından hafifçe dokunarak uyarmalarının olduğunu, özellikle seçip dokunduğu herhangi bir öğrencisi olmadığını söyledi. Öğrencilerine yönelik temaslarının kesinlikle cinsel amaçlı olmadığını iddia eden C.C., öğrencilerinin neden bu şekilde ifade verdiklerini bilmediğini, derse başka bir öğretmenin girmesini istiyor olabileceklerini belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı?

İddianamenin not bölümünde, C.C.'nin savunmasına itibar edilmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi: "Söz konusu eylemleri mağdurlara yönelik olarak farklı tarihlerde birden çok kez işlemiş olması nedeniyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, mağdurların anlatımlarının birbirlerini doğruladıkları, tanıkların şüphelinin temaslı eylemde bulunduğuna ilişkin anlatımlarının bulunduğu, şüphelinin mağdurların omuzlarına sadece uyarma amacıyla dokunduğunu beyan ettiği, bu kapsamda mağdurların öğretmeni olan şüphelinin üzerine atılı suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır. Şüphelinin yargılanmasının yapılarak kanun maddelerine göre 6 kez cezalandırılmasına, şüpheli hakkında güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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