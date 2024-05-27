Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman?

VNL 2024 Milletler Ligi'nin 2. hafta maçları merakla bekleniyor. Voleybol severler, bu önemli mücadelelerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini araştırıyor. 2. hafta maçlarının tarihleri açıklandı. Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman? İşte detaylar!

MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

2024 Kadınlar Milletler Ligi 2. Hafta maçları ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilecek. 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında Filenin Sultanları Almanya, Sırbistan, Güney Kore, ABD ile karşı karşıya gelecek.

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU