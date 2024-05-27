Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman?
Milletler Ligi'nin 2. hafta maçları ve Filenin Sultanları'nın 2. hafta maçları hakkında bilgi arayan futbol ve voleybol severler, maç tarihlerini merak ediyor. İşte Milletler Ligi ve Filenin Sultanları'nın 2. hafta maç tarihleri...
VNL 2024 Milletler Ligi'nin 2. hafta maçları merakla bekleniyor. Voleybol severler, bu önemli mücadelelerin hangi tarihlerde gerçekleşeceğini araştırıyor. 2. hafta maçlarının tarihleri açıklandı. Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman? İşte detaylar!
MİLLETLER LİGİ 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
2024 Kadınlar Milletler Ligi 2. Hafta maçları ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilecek. 28 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında Filenin Sultanları Almanya, Sırbistan, Güney Kore, ABD ile karşı karşıya gelecek.