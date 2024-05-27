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SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917

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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN 2024? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa Finali'nin tarihi merak konusu oldu. Maçın ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Futbolseverler, bu büyük mücadele için tarih bekliyor.

38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte heyecan dolu sezon sona erdi ve Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon ligde sergilediği performansla rekorlar kıran Galatasaray, şimdi gözünü Süper Kupa'ya dikti. Beşiktaş ise bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu attı, ancak kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak telafi etti. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor ve taraftarlar Süper Kupa finalinin tarihini merak ediyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman? SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN 2024? Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? İşte merak edilenler...

SÜPER KUPA FİNAL NE ZAMAN?

2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ve lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917

Süper Kupa final programı henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmadı. Süper Kupa finalinin, 2024-2025 sezonu başlamadan önce oynanması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917

Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finalleri Temmuz-Ağustos aylarında oynanıyordu. Bu yıl da Süper Kupa finalinin Temmuz ayının sonlarında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917

GALATASARAY 24. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray mutlu sona ulaştı. Okan Buruk ve öğrencileri, topladıkları 102 puanla 24. kez şampiyonluk sevincini yaşadı.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917

Geçtiğimiz yıllarda süper kupa kazananları

  • 2023-2024: Galatasaray
  • 2022-2023: Trabzonspor
  • 2021-2022: Beşiktaş
  • 2020-2021: Trabzonspor
  • 2019-2020: Galatasaray
  • 2018-2019: Akhisarspor
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş Futbol Gündem Spor Haberler

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