GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olmanın heyecanını yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, kupa törenine odaklandı. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde sokaklara dökülerek şampiyonluk kutlamalarını gerçekleştirdi. Kutlamaların merkezi ise İstanbul'da Taksim ve Beyoğlu ilçeleri oldu. Konyaspor karşısında alınan galibiyetle birlikte Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Oyuncuların ve taraftarların katılacağı şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni tarihi de belli oldu. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? İşte merak edilenler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak" denildi.

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak olan organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak vurgusuyla Galatasaray'dan yapılan açıklamada, sürpriz şarkıcıların, DJ Suat Ateşdağlı'nın performansının, ışık, konfeti ve pyroteknik şovlarının yanı sıra drone gösterisinin de şampiyonluk kutlamasına renk katacağı belirtildi.

KUPA TÖRENİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını ve katılım koşullarını duyurdu:

"2023-2024 Futbol sezonunda VIP Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulundukları tribünlerde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz, localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza, Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

Bilet fiyatları şu şekildedir: