Üye Girişi
Haberler

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için bilet fiyatları ve kupa töreninin tarih ve yeri merak konusu oldu. Galatasaray taraftarları, takımlarının zaferini kutlamak için bu bilgilere ihtiyaç duyuyor.

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olmanın heyecanını yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, kupa törenine odaklandı. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde sokaklara dökülerek şampiyonluk kutlamalarını gerçekleştirdi. Kutlamaların merkezi ise İstanbul'da Taksim ve Beyoğlu ilçeleri oldu. Konyaspor karşısında alınan galibiyetle birlikte Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etti. Oyuncuların ve taraftarların katılacağı şampiyonluk kutlaması ve kupa töreni tarihi de belli oldu. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? İşte merak edilenler...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak" denildi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917

27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak olan organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak vurgusuyla Galatasaray'dan yapılan açıklamada, sürpriz şarkıcıların, DJ Suat Ateşdağlı'nın performansının, ışık, konfeti ve pyroteknik şovlarının yanı sıra drone gösterisinin de şampiyonluk kutlamasına renk katacağı belirtildi.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917

KUPA TÖRENİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatlarını ve katılım koşullarını duyurdu:

"2023-2024 Futbol sezonunda VIP Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulundukları tribünlerde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917

2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz, localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.

Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore'lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza, Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.

2023-2024 otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir."

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917

Bilet fiyatları şu şekildedir:

  • Doğu ve Batı Vip Tribünler: ₺1.000
  • Doğu ve Batı Alt Tribün: ₺500
  • Doğu ve Batı Üst Tribün: ₺250
  • Kuzey ve Güney Kale Arkası: ₺150
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti

"Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog, canlı yayın açıp ana avrat küfretti

Bakmadan Geçme

Filistin'e yardim ulaşıyor mu? Gazze'ye insani yardım ulaşıyor mu? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İstanbul baraj doluluk seviyesi nedir? Güncel baraj doluluk oranı! YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak? Çocuk istismarını önlemek için neler yapılabilir? Çocuğun fiziksel istismara uğradığı nasıl anlaşılır? SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917 Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! 27 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! 27 Mayıs burç yorumları nedir? Öğretmenden 6 kız öğrenciye taciz! Olay ne, nerede oldu? Öğretmen ceza aldı mı? Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! "Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog kimdir? Meral Güven kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? Büyükçekmece'de kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 27 Mayıs İstanbul'da nerede deprem oldu? İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'de kaç kişi öldü? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu

Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title