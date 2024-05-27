Yatırımcılar, halka arz takvimini yakından takip ediyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimleri araştırılıyor. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 29- 30- 31 Mayıs'ta halka arz olacak. Peki, YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak?

YİĞİT AKÜ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 29- 30- 31 Mayıs'ta halka arz olacak.

YİĞİT AKÜ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. eşit dağıtım yapacak. Toplamda dağıtacağı pay ise 75,000,000 lot olacaktır.

YİĞİT AKÜ HAKKINDA

Yiğit Akü A.Ş.; hızla gelişmekte olan ülkemizin güçlü yatırımcılarından birisi olarak, 1976 yılında Ankara'da kurulmuştur. Bugün 78.356 m2 alana sahip üretim üssü niteliğindeki fabrikasında, en ileri teknolojiyi hayata geçiren Yiğit Akü A.Ş., yıllık 7.000.000 akü üretim kapasitesine sahiptir. Global pazarda 5 kıtada bugüne kadar 100'den fazla ülkeye halen 500'ün üzerinde aktif müşteriye hizmet vermektedir. Yiğit Akü ürünlerinin satışını yurtiçi ve yurtdışı alanda tescilli beş markası olan Yiğit, Platin, Helden, MacPower ve Tunç markaları ile gerçekleştirmektedir. Yurtiçinde 60'ın üzerinde ana bayisi ve yaklaşık 6.000 tali bayi ile hizmet vermektedir. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına, endüstriyel ve Savunma Sanayine akü tedariği sağlamaktadır. İleri teknoloji üretimleri ve AR-GE çalışmaları sonucunda elektrikli araçlar için lityum bataryaları üretimini 2013 yılında gerçekleştiren Yiğit Akü A.Ş. lityum bataryaları üzerine yatırımlarını sürdürmektedir. Ar-Ge, Ür-Ge ve teknolojik yatırımları ile yenilikçi, girişimci ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda; dünya norm ve standartlarına uygun ISO 14001, ISO 16949, ISO 9001, ISO 27001, ISO 50001 ve OHSAS 18001 üstün kalite sertifikaları ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Belgesi'ne sahiptir. Dünya akü sektöründe adından söz ettiren Yiğit Akü A.Ş., nitelikli insan kaynağı, güçlü alt yapısı, ileriyi hedefleyen düşünce biçimi ve önemli yatırımları ile çözüm odaklı yaklaşımın önemli temsilcilerindendir.