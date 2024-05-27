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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri

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2023-2024 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024'te çekilecek ve ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak. İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri...

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne play-off turundan katılacak. İşte Aslan'ın muhtemel rakipler belli oldu.

KURALAR AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak. Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.

Aslan'ın muhtemel rakipleri şöyle;

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek.

Alt turlardan gelecek Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:

  • Ferencvaros (Macaristan): Şampiyonlar Ligi'ne birinci eleme turundan başlayacak.
  • Karabağ (Azerbaycan) Şampiyonlar Ligi'ne birinci eleme turundan başlayacak.
  • Bodo / Glimt (Norveç) Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak.
  • Benfica (Portekiz): Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü eleme turundan başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMAT DEĞİŞTİ

UEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı. 2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak. Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

V Gungordu:

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