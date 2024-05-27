Aylardır Süper Lig devi Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden ve haftalardır konuşulan astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın ligi zirvede bitirmesi sonrası ortalığı birbirine kattı. Peki, "Fenerbahçe şampiyon olacak" diyen astrolog kimdir? Meral Güven kaç yaşında, nereli?

MERAL GÜVEN KİMDİR?

5 Nisan 1984'te Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Güven, 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini ifade etmektedir. Meral Güven, sosyal medyada ve özellikle YouTube'da astrolojik değerlendirmelerini ve yorumlarını paylaşmaktadır.

NE OLDU?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Meral Güven, yine geceye damga vurdu. Bu kez Fenerbahçe taraftarını hedef alarak "Yüce mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı" paylaşımda bulunan Güven, açtığı canlı yayında ağza alınmayacak küfürler savurdu. Güven'in açtığı yayını izleyenler duyduklarına inanamadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası paylaşımlarda bulunan Güven, açıklamalarıyla da olay oldu.