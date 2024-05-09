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Manisa dahil 5 ilde toz taşınımı uyarısı

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Manisa dahil 5 il için toz taşınımı uyarısında bulundu. Toz taşınımının etkisi altında kalacak olan illerde görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından aralarında Manisa'nın da bulunduğu 5 il için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede bulunan İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerimiz bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü etkili olması beklenen toz taşınımının 11.05.2024 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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