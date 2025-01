Malatya'da Konut Teslimleri ve Güvenlik Operasyonları Hakkında Açıklamalar

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Yavuz, "Şu anda fiilen 16 bin 72 kişiye konutu teslim edilmiş olduğunu söylemek istiyorum. 2025 yılı Malatya için milat olacak demiştim, sözümün arkasındayım. Allah'ın izniyle, devletimizin desteğiyle, Mayıs ve Haziran ayı içerisinde kırsal konutlarımızın kahir ekseriyetini tamamlamış olacağız ve şehir merkezinde yakında teslimatlara başlayacağız. Yani rezerv alanda da teslimatlara başlayacağız" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerle bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, Malatya iline ait 2024 yılı güvenlik ve 6 Şubat depremleri ardından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Yavuz şunları söyledi:

"Malatya'da 2024 yılında PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğerlerine yönelik 112 operasyon gerçekleştirilmiş; 151 kişi gözaltına alınmış, 30'u adli makamlarca tutuklanmış, 70 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Malatya'ya ili 2024 yılında, özellikle göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik olarak 55 operasyon gerçekleştirilmiş, 88 organizatör yakalanmış, 19'u tutuklanmış, 22'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 881 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

2024 yılında 3 bin 429 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, 4 bin 828 kişi gözaltına alınmış, 504 kişi tutuklanmış, 233 kişi de adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştır. Bir diğer üzerinde durduğumuz aranan şahıslardır. Kesinleşmiş hapis cezası, ifade, para cezası ve tasih hapsiyle aramış kişilerin toplulukları içinde gezmeye devam etmeleri kabul edilemez. Size rakamları paylaşmak istiyorum. 2024 yılı içerisinde 8 bin 160 aranan kişi, emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.

"Trafikte 2024 yılında istediğimiz başarı elde edilmemiştir"

Trafikte 2024 yılında istediğimiz başarı elde edilmemiştir. Nedenini söyleyeyim. Neden; can kayıpları çok. Ölümlü ve yaralanmalı kazalar var. Ölümlü ve yaralamalı kazaları mutlaka azaltmalı. Can kayıtlarının önüne geçmeliyiz. Ölümlü ve yaralamalı kazaları makul seviyeye ulaşıncaya kadar etkin denetimlere devam edeceğiz. Her kim ne derse desin, nasıl eleştirilirse eleştirilsin. Trafik denetimlerine, hız denetimlerine devam edeceğiz. İldeki tescilli araç sayısı 2024 yılında 234 bin 56. İldeki tescilli motosiklet sayısı şu anda 20 bin 215. Bakın, 2020'de 12 bin, şimdi 20 bin. Hızla mobilet ve motosiklet sayısı ilimizde artıyor ve ölümlü kazalara bir şekilde mobilet ve motosikletlerin payı var. Kontrol edilen araç sayısına bakarsanız; 2022 yılı 1 milyon 222 bin, 2023 yılı 1 milyon 64 bin, 2024 yılı 1 milyon 519 bin 375 aracı kontrol ettik ve yüzde 42.7 oranda denetimlerimizi arttırdık.

"İlimizde 80 bin 665 hak sahibi var"

Geldiğimiz noktada önemli bir eşliğimizi açtığımızı da söyleyelim. Şimdi 80 bin 665 hak sahiplerimiz var şu anda. Hak sahiplerimiz de tekrar bir incelemeye devam ediyor. İtirazlar söz konusu. Onlardan neticelendiğinde daha rahat konuşacağız. Şimdi 72 bin 544 konut, 8 bin 121 de işyeri söz konusu. Şimdi ihalesi yapılan yeni yerleşim birimi; 29 bin 917, şehir merkezinde 27 bin 98, kırsal kesimde 13 bin 121 toplamda 70 bin 136 konut ve işyeri ihaleleri gerçekleştirilmiş durumdayız.

Kurası çekilenlerle ilgili 19 bin 721 konutu şu ana kadar kurasını çektik. Bunların üzerinde 16 bin 72'si teslim edildi. Şu anda teslimi devam ediyor. Niye bir fark var diye soracaksınız; şu anda 45 günlük süresi var. 45 gün süre içerisinde sözleşme imzalıyor, anahtar teslim ediliyor. Bu biraz uzun duruyor. Bunu süreyi kısaltmaya arkadaşlarımızla gayret ediyoruz. Ama şu anda teslim edilen konut fiilen 16 bin 72 kişiye konutu teslim edilmiş olduğunu söylemek istiyorum. 2025 yılı Malatya için milat olacak demiştim. Sözümün arkasındayım. Allah'ın izniyle, devletimizin desteğiyle, Mayıs ve Haziran ayı içerisinde kırsal konutlarımızın kahir ekseriyetini tamamlamış olacağız ve şehir merkezinde yakında teslimatlara başlayacağız. Yani rezerv alanda da teslimatlara başlayacağız. ve 2025 yılı şehrimiz için bir milat olacaktır."