Madenciler, göçükte kaybettikleri maden şehidi için Kur'an-ı Kerim okuttu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen göçüğün ardından ocak önünde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükte işçilerden Ramazan Yıldırım hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı. Ocakta yapılan çalışmaların ardından madenciler, iş başı yaptı. Gündüz vardiyasında çalışan madenciler, göçük sonrası ilk mesaileri için kuyu başına geldi. GMİS, göçükte hayatını kaybeden madenci Ramazan Yıldırım ve tüm maden şehitleri adına Kur'an-ı Kerim okuttu.

Kuran-ı Kerim tilavetine, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, işletme müdür ve şefleri, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ve yönetim kurulu üyeleri ile madenciler katıldı.

Kazasız çalışma günleri dileyen madenciler, duaların ardından maden ocağına inerek iş başı yaptı. - ZONGULDAK