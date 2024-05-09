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Kuyuya düşen yavru ayıyı boynuna halat atarak çıkardılar

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Iğdır'ın Çilli köyünün Çiko Mezrasında köylüler kuyu içine düşen yavru ayıyı boynuna geçirdikleri halat ile kurtardılar.

Kuyuya düşen yavru ayıyı boynuna halat atarak çıkardılar

IĞDIR - Iğdır'ın Çilli köyünün Çiko Mezrasında köylüler kuyu içine düşen yavru ayıyı boynuna geçirdikleri halat ile kurtardılar.

Edinilen bilgiye göre; Iğdır'ın Çilli Köyü'nün Çiko mezrasında köylüler kuyu içine düşen yavru ayıyı görünce yavruyu kurtarmak için çalışma başlattı. Köylüler yavru ayıyı yaklaşamaya korkunca buldukları halatı yavru ayının boynuna geçirdiler. Daha sonra yavru ayıyı halat ile girdiği kuyudan çıkardılar. Kuyudan yavru ayıyı çıkaran köylüler bu sefer yavru ayının boynuna geçirdikleri halatı çıkarmak için ter döktüler. Yavru ayının boynundaki ipi binbir zorlukla çıkaran köylüler yavru ayıyı tekrar doğaya bıraktılar. Yavru ayının boynuna geçirilen halattan kurtulmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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