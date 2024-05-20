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Dolar/TL değer kaybıyla başladı

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Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,2040 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,2 azalışla 32,2051'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,2040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,0110 ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,9100'dan satılıyor.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 32,2040'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 35,0110 ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 40,9100'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,5 seviyesinde bulunuyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLANACAK TUTANAKLAR YATIRIMCILARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla yatırımcıların dolar talebinin törpülendiğini ifade etti. Geçen hafta ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar güç kazanırken, hafta boyunca Fed yetkililerinin yoğun sözle yönlendirmelerinin yanı sıra bankanın son toplantısına ilişkin çarşamba günü açıklanacak tutanaklar da yatırımcıların odağına yerleşti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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