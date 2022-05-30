Kızılay'dan GMİS'e ziyaret - Haberler

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Kızılay'dan GMİS'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay'dan GMİS'e ziyaret

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi yönetim kurulu, Genel Maden İşçiler Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi yönetim kurulu, Genel Maden İşçiler Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Murat Kanlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Murat Kanlı, Kızılay'ın faaliyetlerini anlattı. GMİS Genel Başkanı Yeşil de göreve yeni gelen yönetim kuruluna başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Kızılayı Zonguldak Kızılay Maden Yerel Haberler

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