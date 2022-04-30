Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Hemşehrilerimizin Yardımlarını Şeffaf Bir Şekilde İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırmaya Devam Ediyoruz'

KIRŞEHİR (ANKA) - Kırşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Cacabey Meydanı'nda dün kuruldu. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu "Gerek Belediyemiz olarak gerekse de yurt içinden ve yurt dışından yardımda bulunan hemşehrilerimizin yardımlarını şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftara Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri, CHP ve İYİ Partili Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcılarımızla birlikte binlerce Kırşehirli vatandaş katıldı.

"MADDİ YARDIMSA MADDİ OLARAK; KOLİ YARDIMIYSA KOLİ OLARAK BU YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI VE ULAŞTIRILMAYA DA DEVAM EDİYOR"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, iftar sonrası yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bilindiği üzere bir normalde iftar programları yapmıyor; genelde 12 ay ihtiyaç sahiplerine AŞ kaynasın diye sosyal yardımlarda bulunuyoruz. Rahmetli Mehmet Amcamızın eşi Nadiye Teyzemiz, özellikle yemek vermemizi istedi. Biz de onu kıramadık. Köyde zor şartlarda yetiştirdiği hayvanını getirdi ve Cacabey Meydanı'nda yemek verilmesi dileğinde bulundu. Diğer yardımsever ve fitresini zekatını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Kırşehir Belediyesi'ne müracaat eden hemşehrilerimizin de katkılarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Maddi yardımsa maddi olarak; koli yardımıysa koli olarak bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı ve ulaştırılmaya da devam ediyor. ve bu yardımlar sadece Ramazan ayına mahsus olmayıp sürekli bir halde devam ediyor. Biz de bu vesileyle Bayram Arefesinde Cacabey Meydanı'nda bu organizasyonu gerçekleştirdik.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YARDIMLARINI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Biz, hiçbir çocuğumuzun yatağına aç girmemesi için, bize güvenen, bize inanan yardımsever vatandaşlarımızla birlikte bu ve buna benzer faaliyetlerle hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Gerek Belediyemiz olarak gerekse de yurt içinden ve yurt dışından yardımda bulunan hemşehrilerimizin yardımlarını şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz.

"RAMAZAN AYI SADECE BİR ORUÇ AYI, SADECE BİR NEFİS TERBİYESİ AYI DEĞİLDİR"

Siz Kırşehirli hemşehrilerimin 'Hoş Geldin' diyerek karşıladıkları ve pazartesi günü de Bayram ederek uğurlayacağımız ramazan ayı sadece bir oruç ayı, sadece bir nefis terbiyesi ayı değildir. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barışın sağlanması, anaların daha fazla ağlamaması için büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesi dileğinde bulunduğumuz bu ay, kötü sözden arınma, yetim hakkına el uzatmama, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve sonrasında kucaklaşarak bayram ettiğimiz bir aydır.

Kırşehir Belediyesi olarak, ramazan ayı boyunca 14 mahallemizde ramazan ayının ruhuna uygun mahalle etkinliklerimizi tamamladık. Böylelikle, Sosyal Belediyeciliğin gereklerinde biri olan vatandaşla kendi yaşam alanlarında buluşmanın ve birlikte programlara katılmanın olanaklarını yarattık. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu etkinliklerimiz bundan sonraki ramazan aylarında da devam edecektir.

Bugün akşam ise Cacabey Meydanı'ndaki İftar Sofralarımızla hep birlikte orucumuzu açmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, burada bulunan herkese ve tüm Kırşehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyor, Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutluyorum."

İftar Yemeği sonrası Müzik Dinletisi, Hacivat-Karagöz, Ateşbaz, Tahta Bacak Kukla, Ortaoyunu ve Palyaço vb. etkinlikleri yapıldı.