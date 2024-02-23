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Kaza yapan otomobil hurdaya döndü, sürücü kayıplara karıştı

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Samsun'un Bafra ilçesinde refüjde aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü kayıplara karıştı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaza yapan otomobil hurdaya döndü, sürücü kayıplara karıştı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde refüjde aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü kayıplara karıştı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan 55 AIV 314 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğine ve bariyerlere çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Sürücünün akıbeti ise merak konusu oldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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