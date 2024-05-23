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Kayseri'de Şimşeklerle Gök Gürültülü Sağanak Yağış

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Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Akşam saatlerinde kent genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Çakan şimşeklerle birlikte gece adeta gündüze döndü.

Kayseri'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Akşam saatlerinde kent genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gökyüzünün kızıla boyandığı şehirde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Çakan şimşeklerle birlikte gece adeta gündüze döndü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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