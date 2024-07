Kayseri'de 440 Yıldır Hizmet Veren Nasrullahzade Vakfı Öğrencilerin Masraflarını Karşılıyor

Kayseri'de 440 yıldır hizmet veren Nasrullahzade Vakfı; proje imam hatip okulundaki 700'e yakın öğrencinin masraflarını karşılarken aynı zamanda hayır işlerine de devam ediyor.

1584 yılında kurulan Nasrullahzade Vakfı; proje okullardaki yatılı öğrencilerin masraflarını karşılarken, öğrenciler için her hafta çeşitli etkinlikler düzenliyor. Vakıf ayrıca hayır işlerine de devam ederek, Muharrem Ayı'nın 10'unda vatandaşa aşure dağıttı. Vakıf binasında gerçekleştirilen aşure dağıtımına Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir de katıldı. Nasrullahzade Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Vakıf Mütevellisi Dr. Mehmet Köseoğlu; "Vakfımız bundan takriben 440 sene önce 1584'te kurulmuş. Her Muharrem Ayı'nın 10'unda aşure dağıtım etkinliğimiz var. Aşure dağıtımını burada, okullarda ve camilerde yapıyoruz. Kuran Kursu ise; 5 tane proje imam hatip okulundaki yatılı öğrencilerin yiyecek masraflarını karşılıyoruz. Okullardan ayrı camimiz var. Camimizde de şuanda 700 civarında öğrencimize yaz kursları açıldı. Bu çocuklarımıza da her hafta çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Vakıf tarafından hayır işlerinin devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ