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Karaman'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

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Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende çelenk koyuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Cumhuriyet Parkı'nda Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Gençlik Hizmetleri Müdürü Cavit Bardak, şube müdürleri, yurt müdürleri, antrenör ve sporcular katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler ve programlarla hafta boyunca devam edecek. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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