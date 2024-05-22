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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Dato Muhammad Hafızuddeaın Bın Jantan ile Ankara'da bir araya geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tan Sri Dato Muhammad Hafızuddeaın Bın Jantan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Malezya Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jantan ve beraberindeki heyetle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir araya geldiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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