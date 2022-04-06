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Kağızman'da belediyeden bahar temizliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kağızman'da belediyeden bahar temizliği

Kağızman'da belediye ekipleri, cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Kağızman'da belediye ekipleri, cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilkbaharın gelmesiyle cadde ve kaldırımlarımda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Belediye ekipleri, kıştan kalan atıkları tazyikli su ile yıkayarak temizledi. Yapılan temizlik çalışmalarında cadde ve kaldırımlar çöp ve atıklardan temizlenirken, Başkan Nevzat Yıdız, vatandaşlardan kaldırım ve caddeleri temiz kullanmalarını istedi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, "Cadde ve kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor. Toplu kullanım alanları arkadaşlarımız tarafından dezenfekte ediliyor. Amacımız daha temiz, daha güzel bir Kağızman bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan Kağızman Belediye Başkanlığı'nca yapılan temizlik çalışmalarına vatandaşlarda destek veriyor. Belediye ekiplerine yardımcı olan Kağızmanlılar yürütülen temizlik çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdiler. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kağızman, Kars, su, Yerel, Haberler

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