İzmir yerel haberleri: İlber Ortaylı Gaziemir'de Büyük Zaferi Anlatacak Yerel Haberler İzmir yerel haberine göre İzmir Gaziemir Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği “Zafere Giden Yol” paneline, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katılacak. İzmir Gaziemir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği "Zafere Giden Yol" paneline, Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katılacak. Gaziemir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılı, Gaziemir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. Kutlama etkinlikleri kapsamında "Zafere Giden Yol" paneli düzenlenecek. Büyük zaferin yıl dönümündeki panele, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hasan Mert'in yapacağı panelde İlber Ortaylı, zafere giden süreçte yaşananları anlatacak. Panel, 30 Ağustos Salı günü saat 21: 00'de Festival Alanı'nda düzenlenecek. Tüm yurttaşları kutlama programına davet eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Türk milleti, 100 yıl önce tarihte eşi ve benzeri görülmemiş direniş ve mücadele sonunda özgürlüğüne kavuştu. Büyük Zafer'imizin 100. yılını büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayacağız. Prof. Dr. Hasan Mert'in moderatörlüğünde yapacağımız 'Zafere Giden Yol' panelinde tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, engin bilgileriyle tarihimize ışık tutacak. Gelin, zaferimizin 100. gurur yılını büyük bir coşkuyla kutlayalım" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel İlber Ortaylı Gaziemir İzmir Yerel Haberler

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