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İstanbul Boğazı'nda "Batman" sörf yaparken "Örümcek Adam" scooter kullandı

İstanbul Boğazı'nda
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İstanbul Bebek sahilinde, Batman kıyafetiyle sörf yapan bir kişi ve Örümcek Adam kostümüyle scooter kullanan başka biri ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Bebek sahilinde bir kişi Batman kıyafetiyle sörf yaptı. Bu sırada Örümcek Adam kostümü giyen başka bir kişi ise scooter kullandı. "Batman" ile "Örümcek Adam"ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu.
Beşiktaş Bebek sahilinde bir vatandaş, Batman kıyafetiyle sörf yaptı. O esnada rıhtımdakilerin de sörf yapan Batman'i cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü. Ayrıca Örümcek Adam kostümüyle scooter kullanan başka bir kişi de görüntüye girdi. "Batman ile Örümcek Adam"ın aynı karede yer alması renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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