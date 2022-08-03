İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Haberler

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İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Erzincan'da İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

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Erzincan'da İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Erzincan'da ikamet eden sığınmacı ve yabancı uyruklu kişilerin genel durumunu değerlendirmek, yaşanabilecek her türlü sorun ve sıkıntıya çözüm üretmek, uyum faaliyetleri konusunda istişarelerde bulunmak, düzensiz göçle yapılan etkin mücadelenin değerlendirilmesi, insan ticareti ile mücadele ve bu konuda farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen İl Göç Kurulu ve İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Kasım Kağan Özlok tarafından Erzincan'da yaşayan göçmenlerin durumu, düzenli ve düzensiz göç, düzensiz göçle mücadele, uluslararası koruma ve uyum, insan ticaretiyle mücadele, göç yönetimi ile ilgili istatistiki veri paylaşımı ve bu konularda sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler verildi.

İnsan ticaretiyle mücadele, insan ticareti konusunda farkındalık oluşturacak faaliyetlere devam edilmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu ile yabancıların uyumuna ilişkin genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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