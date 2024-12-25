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Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

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Türkiye'de çayın en çok tüketildiği şehir, gastronomi kenti Gaziantep oldu. Gaziantep'i, Şanlıurfa, Muş ve Diyarbakır izledi. Söz konusu kentlerde her yıl yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair hazırladığı listeyi açıkladı. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da raporda en çok çayın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tüketildiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

HER YIL 50 BİN TON ÇAY İÇİYORLAR

Gaziantep, Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı gibi kentlerde her yıl yaklaşık 50 bin ton çay tüketildiği tahmin ediliyor. En çok çay tüketen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak Seylan çayı tercih ediliyor. Söz konusu bölgelerde yerli çayın yanı sıra ithal çaylar da sıklıkla tercih edilen çaylar arasında yer aldı.

EN ÇOK ÇAY TÜKETEN İL GAZİANTEP

Gastronomi kenti Gaziantep, Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri listesinde zirvede yer aldı. Gaziantep'i sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Ağrı takip etti.

Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

"ÇAY HOBİMİZDİR"

Dostluğun ve muhabbetin olmazsa olmaz sembol içeceğinin çay olduğunu belirten Gaziantepliler, güne çayla başladıklarını ve çayla bitirdiklerini söyledi. Vatandaşlardan Mehmet Kılıç, "Çay bizim hobimizdir. Biz yemekten sonra mutlaka çay içeriz. Çünkü biz böyle alıştık. Çocuklarımızı da bu şekilde alıştırdık. Arkadaşlarımızla çay ocağına gelip çay eşliğinde sohbet ediyoruz. Çaya karşı bizim hobimiz var. Gaziantepliler çayı sever. Çay olduğu zaman sohbette koyu oluyor." dedi.

Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

"ÇAY SOFRALARIN BAŞ TACI"

Çay içmeyi çok sevdiğini belirten Özkan Hoşaf ise, "Çay bütün sofraların baş tacıdır. Yemeklerden sonra mutlaka çay içilmesi lazım. Çünkü sindirim sisteminde çayın büyük rolü vardır. Gerek sofrada olsun gerek arkadaş ortamında olsun, çay olmazsa sofranın da sohbetin de tadı olmaz. Sofrada ve sohbet ortamlarında çay mutlaka olmalıdır. Bir insan günlük 8-10 tane çay içer. Toplum ne kadar güzel olursa çay sohbetleri de o kadar iyi olur." diye konuştu.

Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Hani Rize'de ekilir Erzurum'da içilirdi koca efsane yerle yeksan oldu :) ( yalnız 40 milyonluk İstanbul nasıl liste de yok..??)

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