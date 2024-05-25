Gaziantep'te Terso Kemal: Gazeteleri Tersten Okuyor

Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki Kemal Elma, tersten konuşma becerisini ileri seviyeye götürerek gazeteleri de tersten okumaya başladı. Kemal Elma'ya bu özelliği nedeniyle yakın çevresi tarafından 'Terso Kemal' lakabı takıldı.

Gaziantep'te yaşayan ve "Terso Kemal" olarak tanınan Kemal Elma, kelimeleri hızlı ve hatasız bir şekilde tersten okuma becerisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Bu özelliğiyle kentte tanınan bir isim olmaya başlayan Terso Kemal, yeteneğini bir adım öteye taşıyarak, gazeteleri de tersten okumaya başladı. Bu sıra dışı beceri, onun hikayesini daha da ilgi çekici hale getirdi. Vatandaşlar, onun bu becerisini hem hayretle hem de takdirle karşılıyor.

"Önce düzünü daha sonra tersini okuyarak öğrendim"

Bu yeteneğini nasıl geliştirdiğini anlatan Terso Kemal, "2002 yılından beri ters konuşuyorum. Merakla başladığım bir iş. Önce düzünü daha sonra tersini okuyarak öğrendim. Dışarıdaki insanlar benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu özelliğim sayesinde herkesin sevdiği bir insan oldum. Bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Beni dışarıda gören herkes selam vermeden geçmiyor" dedi.

"Gazeteleri tersten okumaya başladım"

Gazeteleri tersten okurken keyif aldığını söyleyen Terso Kemal, "Gazeteleri tersten okumaya başladım. Bundan sonraki hayatıma tersten konuşarak devam edeceğim. Herkesin de tersten konuşmasını istiyorum. Daha önce duvar yazılarını okurdum tersten. Son olarak gazeteleri tersten okumaya başladım. Çok eğleniyorum gazeteleri okurken. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP