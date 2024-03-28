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Filistin'e Yardım Kampanyasına Destek Artıyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek geliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İsrail'in zulmü altında zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan "özgür Filistin'in yanındayız" yardım kampanyası il ve ilçe müftülükleri ile TDV şubelerince sürdürülüyor. Bu çerçevede toplumun tüm kesimlerinden kampanyaya destek yağıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu öğrencileri ÇEDES Projesi kapsamında Filistin için biriktirdikleri yardımı Okul Müdürü Fethi Ahmet Ersarı ve ÇEDES öğretmeni Ahmet Demir öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ Şubesine teslim ettiler.

İl Müftülüğü makamında TDV Elazığ Şubesi Başkanı olarak yardımı teslim alan Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ "özgür Filistin'in yanındayız" sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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