Fethiye'de plaj temizliği Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde düzenlediği etkinliklerde, deniz kirliliği ile mücadele için "mavi dedektifler" ve öğrenciler Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla...

Fethiye'de plaj temizliği

MUĞLA - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde düzenlediği etkinliklerde, deniz kirliliği ile mücadele için "mavi dedektifler" ve öğrenciler Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla plaj temizliği yaptı.

Avrupa Birliği tarafından tüm dünyada ortaklaşa düzenlenen küresel farkındalık girişimi için sahil temizleme kampanyası düzenlendi. "Yeşil Diplomasi Haftası" çerçevesinde düzenlenen etkinliklere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, genç mavi dedektifler, (Deniz Temiz Derneği) TURMEPA yetkilileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Katılımcılar Göcek Mahallesi'nde bulunan, İnlice Koyu'nda temizlik yaptı.

Temizlik etkinliğinin ardından bilgilendirmelerde bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, destek veren tüm öğrencilere teşekkür etti. Nikolaus Meyer-Landrut, "Muğla'nın çok güzel bir plajındayız. Yarım saat içinde çok fazla çöp topladık. Bu çöpler buraya gelen insanlar tarafından bırakıldı ve deniz suyuna karışıyor. Herkes evlerinde plastik kullanımını azaltmalı. Dünyanın yüzde 70'i denizlerden oluşuyor. Denizler soluduğumuz oksijenin de yüzde 50'sini karşılıyor. Şuan nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağası var. Bütün bu türler plastikten çok etkileniyor. Denizleri temiz tutarsak hem kendimizi hem de canlıları korumuş oluruz " dedi.

TURMEPA Öğretim Programları Yöneticisi Şebnem Beyanat, "Öğrencilerin denizler hakkında bilgilenmesi ve kıyı temizliği hareketine katılması çok önemli. Bu sayede farkındalıkları artıyor. TURMEPA olarak çeşitli projeler üretiyoruz. Farklı ortaklarla işbirliği yapmak çok önemli oluyor. Avrupa birliğiyle yeni bir proje yapmak isteriz. Herkese denizlerin önemini duyurmak isteriz" diye konuştu.

Etkinliğin ardından denizlerin temizliği hakkında öğrencileri bilgilendirmek için teknelerin çalışmaları hakkında bilgiler alındı.