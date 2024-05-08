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Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı?

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Asgari ücrete son 2 senedir yapılan Temmuz zamlarının ardından bu sene de zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete son 2 senedir yapılan Temmuz zamlarının ardından bu sene de zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Detaylar...

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce konu ile ilgili, "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." açıklamasında bulunmuştu.

Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı?

ÖZGÜR ÖZEL İLE DEVLET BAHÇELİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMEDE DE GÜNDEME GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği 45 dakikalık görüşme hakkında konuştu.

Özel, görüşmede asgari ücrete zam talebini, temmuzda zam yapılmasını gerektiğini konuştuklarını belirtti.

Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Asgari Ücret Zam Gündem İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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