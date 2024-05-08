En az atama yapılacak branşlar! Öğretmen atamalarında en az hangi branşlar atanacak?

En az atanan branşlar! Öğretmen atamalarına ilişkin takvim artık netlik kazandı. Ön başvurular 20 Mayıs'tan itibaren alınacak, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlanacak. Peki, Öğretmen atamalarında en az hangi branşlar atanacak? İşte, En az atama yapılacak branşlar haberimizde...

EN AZ ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR

Öğretmen atamalarına ilişkin takvim artık netlik kazandı. Ön başvurular 20 Mayıs'tan itibaren alınacak, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz itibarıyla yapılmaya başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 2 sayfalık "Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan tablosu" yayınlandı.

Listede yer alan ve en az atama yapılacak branşlardan bazıları ise şu şekilde:

