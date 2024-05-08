ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı izleme linki ve son bölüm detayları merak konusu oldu. Her sabah seyircisi ile buluşan programda, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı dosyaları aydınlatmaya devam ediyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 8 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Serkan Akın, hiç tanımadığı babası İdris Şimşek'i arıyor.

Serkan Akın tüm hikayenin annesi Türkan Akın'ın Bursa'ya gelmesiyle başladığını anlattı. Annesinin Bursa'ya yerleştiği, burada babası İdris ile tanıştığı, babası İdris'in Bursa'da postane çalıştığını, iki yıl nikahsız birliktelik yaşadıklarını, babasının çekip gittiğini, babasız büyüdüğünü, 6 yaşındayken annesini de kaybettiğini, yetiştirme yurduna verildiğini anlattı.

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz aranıyor. Çeçek ve Sazak mevkiinde arama çalışmaları devam ediyor.

Çeçek ve Sazak Mevkiinde Kadavra köpekleriyle arama çalışmaları gerçekleştirildiği söylendi. Nuran Şahin ve Gökmen Kaya'dan iz arandığını açıkladı. Müge Anlı aranan arazinin çok dik ve engebeli olduğunu, orada çalışma gerçekleştirmenin oldukça güç olduğunu belirtti.

Serkan'a babası olduğu söylenen kişi canlı yayında. 'Elimde oğlum olmadığına dair belge var.'

İdris Şimşek 2003 senesinde Türkan Akın, Serkan ve kendisinden kan örneği alındığını, sonra mahkemenin görüldüğünü ve Serkan'ın evladı çıkmadığını, ondan sonra da bir daha o kadın ile görüşmediğini belirtti.

33 L 6096 plakalı motosikleti ile nereye gitti, nasıl kayboldu?

Muhabir Müge Çeçek ve Sazak Mevkiinde yapılan arama çalışmalarından bahsederek motorun denize düşme ihtimali de olduğunu bu yüzden denizde de arama çalışmalarının gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ