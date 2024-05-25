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ESTÜ 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni

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Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2023-2024 Akademik yılında mezun olacak öğrencilerini geleceğe uğurlamaya hazırlanıyor. Mezuniyet töreninde öğrenciler, aileleri ve hocalarıyla bir araya gelerek yeni bir hayata adım atacaklar.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2023-2024 Akademik yılında mezun olacak öğrencilerini geleceğe uğurlamaya hazırlanıyor.

2 Haziran 2024 Pazar günü ESTÜ Stadyumunda gerçekleşecek olan mezuniyet töreninde ESTÜ'lü gençler, mezuniyet heyecanını ve gururunu arkadaşları, aileleri ve hocalarıyla paylaşarak yeni bir hayata adım atacaklar. Gün içinde Fakülteler ve Meslek Yüksekokullarında, mezun öğrenciler ve ailelerine mezuniyet pilavı ikramı ile başlayacak olan programların, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından tören alanına kortej yürüyüşü ile devam edeceği belirtildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteler ve Yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyelerinin takdim edileceği söylenirken, ESTÜ 2024 mezunlarının keplerini havaya atacağı mezuniyet töreninde, son dönemin sanatçılarından Mert Demir konseri ile devam edecek. Konserin, tüm örgün üniversite öğrencilerine açık olacağı ifade edildi.

Küresel ölçekte tercih edilecek mesleki bilgi ve becerileri edinmiş, yaşadığı dünyaya saygılı, farkındalığı yüksek, ahlaki ve etik değerlere bağlı ve milli değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ESTÜ, 2023-2024 Akademik yılı mezunlarını profesyonel hayata uğurlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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