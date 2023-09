Eskişehir'de Zabıta Teşkilatının 197. Yaşı Kutlanıyor

Eskişehir Zabıta Teşkilatı, Zabıta Teşkilatı'nın 197'inci kuruluş yıl dönümünü Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutladı.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197. yıl dönümünün kutlandığı Zabıta Haftası, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yapılan törenle başladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanvekili Melek Ceviz'in, Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcıları Deniz Kaplan, Senem Ekinci ve Metin Bükülmez, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, daire başkanları, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Uysal, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Özkan, sendika temsilcileri, zabıta amirleri ve memurları katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alpay Turan yaptı. Turan konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bugün 197. yılını kutladığımız zabıta haftası, 4 Eylül 1826 yılından bugüne yerel yönetimlerin en köklü teşkilatıdır. Belediye zabıtası bulunduğu il, ilçe veya beldenin düzenini muhafaza eden, halkın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan, yerel yönetimlerin temel taşlarının başında gelmektedir. Şehir denince akla sanat gelir, kültür gelir, spor gelir, düzen gelir, huzur ve mutluluk gelir.

Zabıta teşkilatlarımız milli mücadelemizde önemli rol oynayan Cumhuriyet şehri Eskişehir'in düzenli yaşam alanlarının devamlılığını sağlarlar. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Teşkilatlarımız belediyelerimizin vitrini, halka açılan kapısı, esnafımızın güveninin teminatıdır. Yaptıkları denetimlerle halkımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Ceza yazan değil, ikna eden ve vatandaşımızı memnun bir şekilde kurallara uymaya teşvik eden bir zabıta teşkilatı olma misyonumuzla, zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Görevleri gereği bazen zor durumlar yaşasalar da, her zaman halka hizmetlerini dürüst bir şekilde ve üstün bir gayretle yapmaya çalışmaktadırlar.

Haksız yere eleştirilen, şikayet edilen, hatta çoğu zaman sözlü-fiili saldırı ve iftiraya maruz kalan zabıta, bütün bu olumsuzluklara rağmen görevini layıkıyla yapmak için var gücüyle çalışmaktadır. Göğsünde taşıdığı zabıta amblemin ortasında yer alan güneş, devleti simgelemekte, zabıtanın her koşulda devlete bağlılığı ile milletin birlik ve beraberliğine verdiği önemi vurgulamaktadır. Güneşin gümüş renkte olması, huzur, mutluluk ve kötülüklerin önlenmesini simgelemektedir. Böylece zabıta teşkilatının vatandaşın huzur ve mutluluğu için olumsuzlukları önleyici ve varsa ortadan kaldırıcı görevini hatırlatır. Doğan güneş, köklü bir geçmişe sahip olan zabıta teşkilatının yeni ruh, heyecan ve anlayışla şehre ve şehir halkına hizmet sunmasını sembolize eder. Güneşten doğan on ışık, zabıtanın on temel ilkesini ifade etmektedir. Nedir bu 10 temel ilke; Adalet ve güven, doğruluk ve dürüstlük, huzur ve sükünet, şeffaflık ve tarafsızlık, insan haklarına ve çevreye saygı, kalite ve verimlilik, şehir kültürünü oluşturmak ve korumak, katılımcılık, yardımseverlik ve sağlık. Bu ilkeler doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de zabıta teşkilatlarımız Eskişehir halkının yanındadır, onların huzur ve refahı için vardır. Var olmaya devam edecektir. Bu vesile ile tüm mesai arkadaşlarımın Zabıta Haftası'nı kutluyor, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi binası önünde günün anısına fotoğraf çektirildi.