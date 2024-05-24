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Eskişehir'de Güvercinler Kuruyemiş Tezgahını İstila Etti

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Eskişehir'de bir kuruyemiş tezgahına dadanan güvercinler, açıkta kalan ürünlerin içinde dolaşarak yiyecek aradı. Müşterilerin ve çalışanların üzerine uçan güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de karınlarını doyurmak için bir kuruyemiş tezgahına dadanan güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu.

Kent merkezindeki bir kuruyemiş tezgahını adeta istila eden güvercinler dikkat çekti. Karınları acıkan kuşlar özellikle ceviz ve leblebi gibi açıkta kalan ürünlerin içerisinde dolaşarak kendilerine göre yiyecekler aradı. Dakikalarca tezgahtan ayrılmayan güvercinler zaman zaman müşterilerin ve işletme çalışanlarının üzerine uçarken, görenleri hem güldüren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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