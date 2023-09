Eskişehir'de depremzedelerin moral kaynağı 'peçiç' oyunu oluyor

Geleneksel oyun 'peçiç' depremzedelere moral, çocuklara neşe katıyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir Milli Eğitim Girişimcilik Merkezi okulunda öğretilen geleneksel oyun peçiç, hem depremzede aileler için moral kaynağı oluyor hem de yeni nesil çocuklara unutturulmuyor.

Eskişehir Milli Eğitim Girişimcilik Merkezi'nde unutulmaya yüz tutulmuş bir oyun olan 'peçiç', açılan yaz okulundaki çocuklara 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı Eskişehir'e gelen depremzede vatandaşlar tarafından öğretilerek yaşatılmaya çalışılıyor. Girişimcilik Merkezi'nde, Türk Dünyası'ndaki geleneksel oyunlar yaz okulunda çocuklara öğretilirken, en çok ilgi gören oyunlardan biri 'peçiç' oyunu oluyor. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Bölümü Proje Uzmanı Ebru Söğüt, Girişimcilik Merkezi'nde açılan yaz okulunda geleneksel oyunların eğlenceli bir ortamda oynandığını belirterek, deprem bölgesinden gelen ailelerin peçiç oyununu oynayarak deprem travmasını üzerlerinden attıklarını ifade etti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden küçük bebekleri ve ailesiyle birlikte Eskişehir'e gelen Nazım Çimen, peçiç oyununu hem yaz okulundaki kişilerle oynadıklarını hem de yeni nesil çocuklara oyunu öğrettiklerini belirtti. Bilgisayar oyunlarına karşı peçici oynamayı tercih ettiklerini belirten Onur Sami Badak ve Kerem Naci Badak kardeşler ise oyunda her an dengelerin değişebileceğini ve heyecan yaşadıklarını söyledi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Bölümü Proje Uzmanı Ebru Söğüt, Girişimcilik Merkezi'ne gelen depremzede ailelerin peçiç oyununu oynayarak hayata tutunduklarını aktararak, "Çok güzel bir oyun oynanıyor. Peçiç oyunu geleneksel bir oyun. Girişimcilik Merkezimiz herkese açık. Depremzede öğrencilerimiz burada eğitim görüyorlar. Hem yurt dışından gelen hem depremzede öğrencilerimiz eğitimlerde yer alıyorlar. Buradaki aile Elbistan'dan depremzede olarak geldiler. İlk gelen ailelerden. Onları burada hayata bağlıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş peçiç oyunumuz var. Bu oyunla hem kültürlerini geliştiriyorlar hem üzerlerindeki travmayı atmaya çalışıyorlar. Büyüklerimizden destekler alıyoruz. Çünkü bu oyun unutulmaması gerekiyor. Peçiç buradaki tek oyunumuz değil. Geleneksel oyunlarımız yıl boyunca merkezimizde devam ediyor" diye konuştu.

"Peçiç oyununu diğer oyunlara karşı tercih ediyorum"

Kendisine öğretilen peçiç oyununun ilgisini çektiğini dile getiren Onur Sami Badak, "Geçen günlerde bize geldiler. Biz onlara farklı bir oyun öğretecektik. Ama gelip ben size bir şey öğreteyim dediler. Sonra bize peçiç oyununu gösterdi. Bizim de ilgimizi çekti. 6 tane taşın oluyor. Onların duruşlarına göre sayı geliyor. Bu şekilde oyunda ilerliyorsun. Eğer üst üste gelirse taşlar kırabiliyorsun. Kızma birader gibi bir oyun. Ben de tanıdığım insanlara bu oyunu öğretmeye çalışacağım. Onlara da başkalarına öğretmenlerini söyleyeceğim. Böylece oyunu yaşatmaya çalışacağım. Peçiç oyunu bilgisayar oyunlarından ziyade aileleri birleştiriyor. Peçiç oyununu diğer oyunlara karşı tercih ediyorum. Bu oyunu oynuyorum" dedi.

"Bir robotla oynamıyorsun, insanla oynuyorsun"

"Peçiç oyunu çok heyecanlı bir oyun. Her an her şey değişebilir bu oyunda" diyen Kerem Naci Badak, bilgisayar oyunlarından ziyade bu oyunu gerçek kişilerle oynamanın farklı tepkiler yaşattığını belirterek, "Taşınızı kapıda kırabilir. Kırarsa baştan oynamak zorundasınız. Bu da oyunu heyecanlı kılıyor, pes etmemeyi öğretiyor. Okulda olabildiğince arkadaşlarımıza oyunu gösteriyoruz. Onlarla oynuyoruz, rekabetli oluyor, eğlenceli oluyor. Bilgisayar oyunlarının belli bir yazılımı olduğu için çok bir heyecan olmuyor ama peçiçte her an her şey değişebilir. Bir robotla oynamıyorsun, insanla oynuyorsun. Onun tepkileri farklı, oynayan kişinin farklı oluyor. Şans da olduğu için değişik oluyor. Anneannem şimdiye kadarki oyunlarımızı biz yendik. Şans oyunu olduğu için acemi şansı diyoruz. Anneannem biz kazandığımıza acemi şansı diyor. Onunla yaptığımız maçları kazandığımızda mutlu oluyoruz. Maç yaparken kazanmak için elimizden geldiğince dua okuyoruz. Her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Depremzedelerin deprem psikolojisinden uzaklaşmak için böyle aktivitelerle uğraşması lazım"

Kahramanmaraş Elbistan'dan Eskişehir'e gelen depremzede Nazım Çimen ise peçiç oynamanın kendilerine moral verdiğini söyledi. 6 Şubat'taki depremin şokunu üstlerinden atmak için peçiç tarzı aktivitelerle uğraştıklarından söz eden Çimen şunları ifade etti:

"Bu oyun moral olarak bize iyi geldi. Ailem için de iyi oldu. Böyle eski bir oyunu özellikle çocuklara anlatmak benim için çok güzel oldu. Bunun için çok mutluyum. İlk olarak annem bize öğretti. Teyzelerimiz, ablalarımızın bize öğrettiği oyunu şimdi biz buradaki yeni nesil çocuklara anlatıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yüzyılın en büyük depremini yaşadık. Ben de dahil olmak üzere çok zor şartlar altında kurtulduk. Deprem zamanında altı aylık bir küçük bebeğimiz vardı. Bu süreçte o şoku atlatmaya çalışıyoruz. Depremzedelerin deprem psikolojisinden uzaklaşmak için böyle aktivitelerle uğraşması lazım. Kafasını başka şeylerle dağıtması gerek. Bu aktivite bizim için iyi bir fikir oldu."

Peçiç nasıl oynanır?

Peçiç, ikişer kişiden oluşan iki takım halinde, deniz kabuklarıyla oynanan bir oyundur. Kartondan ya da bezden yapılmış bir karelerden oluşan artı materyalde oynanan bu oyun, oyuncuların taşları sallayarak rastgele oynanan yere atılmasıyla başlar. Dört taşı olan oyuncu, önce bu taşları yakın karelere ardında da sağdan sola doğru ilerleterek tahta çevresini turlayarak başladığı yere yani ortaya döner. Ortaya ilk dönen ikili oyunda galip gelir.