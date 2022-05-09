Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (Esmek), Kadınlara İlham Kaynağı Oldu

ESKİŞEHİR (ANKA) - 2001 yılında "Her Ev Bir Atölye Olacak" fikriyle başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), 21 yılda yaklaşık 124 bin kadına ücretsiz mesleki eğitim verdi. Kadınlar, iş hayatına atılmalarına öncü olan kurslar sayesinde kendi işlerinin patronu oldular ya da ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarını sağlayan uzmanlıklar kazandılar.

"Şehir Eğitir" mottosu ile çalışan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), kurulduğu günden bu yana 7'den 70'e verdiği eğitimlerle 250 bine yakın Eskişehirlinin hayatına dokundu.

Hoca kimliği ile eğitime çok önem veren Başkan Yılmaz Büyükerşen'in "Her Ev Bir Atölye Olacak" sloganı ile başlattığı ve halka ücretsiz eğitimde fırsat eşitliği sunan projesi 2001'den bugüne kadar aradan geçen 21 yılda "Yaygın Eğitim Yuvası" haline geldi. Vardar İş Merkezi'ndeki bir odadan başlayan proje bugün 8 ayrı merkezi ile hizmet veriyor.

21 yıllık süreçte kadınların mesleki eğitime olan ilgisi de Türkiye'ye örnek bir yaygın eğitim modelinin ortaya çıkmasını sağladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ESMEK'te, kurulduğu günden bugüne kadar yaklaşık 124 bin kadın mesleki eğitim aldı. Eğitim alanlar arasında kendi işini kuranların yanı sıra iş hayatına atılarak aile ekonomisine katkı sunanlar ve eğitmenlik yapanlar başı çekti.

ESMEK'te halen modern ev dekorasyon ürünleri, keçe çalışmaları, deri tasarım ve işçiliği, doğal sabun yapımı, dokuma teknikleri, dolgu oyuncak, dövme keçe, dövme keçe modelleme, kadın giysileri dikimi, hediyelik eşya ve oyuncak, üç boyutlu dokuma, üç boyutlu şekillendirme, web tasarımı gibi 134 ayrı branşta eğitim veriliyor.

Kursiyer kadınlardan eğitim alanında çalışmak isteyenler ise çıraklık yaygın eğitim merkezinden eğitmenlik belgesini alıp yine ESMEK merkezlerinde öğretmenlik yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kadınların iş hayatında olmasına çok önem verdiklerini belirterek, "Eğitimde fırsat eşitliği ve kadınları meslek sahibi yapmaya yönelik açtığımız ESMEK çok kıymetli sosyal sorumluluk projesi haline geldi. Kadınların gerek çalışma hayatında, gerekse yönetici pozisyonunda olmaları çok önemli. ESMEK, bu alanda kendisini geliştirmek isteyenler için herkese eşit fırsatlar sunmaya devam edecek. Her zaman kadınlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.