Esenyurt Belediyesi Engelliler Günü Programı

Esenyurt Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek ve sahne gösterilerinin de olduğu programda özel bireyler, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemek ve sahne gösterilerinin de olduğu programda özel bireyler, aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Esenyurt Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir program düzenledi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik belediye bünyesindeki halk oyunu ekibinin gösterisiyle başladı. Ardından Engelsiz Sanat Atölyesi müzik grubu, izleyenlere coşku dolu anlar yaşatırken, müzik öğretmenlerinin sahne gösterisi renkli anlara sahne oldu. Şiir yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek Avrupa üçüncüsü olan özel birey Yunus Kara'nın programda okuduğu "Asıl En Büyük Engel Sevgisizliktir" şiiri ise büyük alkış topladı.

"BELEDİYELER OLARAK DA SİZLERE BORÇLUYUZ"

Sahnede konuşma yapan Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, "Devlet ve belediyeler topyekün size borçludur. Sizler alacaklısınız. Kent yaşamında en çok sorunları sizler yaşıyorsunuz. Ama buna rağmen çok güzel başarı hikayelerinizin olduğunu da biliyorum. Bir kent kurgulanırken sizlerin de yaşayabileceği sorunlar göz önüne alınmalı. Belediyeler olarak da sizlere borçluyuz. Bu güçlüklere rağmen gösterdiğiniz çabaya teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOK KIYMETLİYDİ BİZLER İÇİN"

Böyle bir günde hatırlanmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren özel birey babası Serafin Balıkçı, "Çok memnun kaldık. Çok kıymetliydi bizler için. Böyle bir günde bizi unutmayıp davet ettiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hiçbir çocuğumuz bakıma muhtaç kalmaz. Kendi ayakları üzerinde durmayı başarır" diye konuştu.

Özel birey Simge Mercan ise "Program çok güzel, mutlu oldum. Böyle güzel şeyleri hep bekleriz" dedi.