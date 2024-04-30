Kızılcık Şerbeti 61. bölüm 2. fragmanı izle! #128250 Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 61. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm 2. fragmanı yayında. Son bölümüyle heyecanı doruğa çıkaran Kızılcık Şerbeti, izleyenleri ekran başına kilitledi. İlk fragmanla yeni bölüm heyecanını artıran dizi, 61. bölüm 2. fragmanıyla merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde; Umut'un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer. Abdullah ve Alev'in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah'ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır. Gökhan'ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen'i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır. Giray ve Doğa arkadaşlığı devam etmektedir. Bu arkadaşlığı öğrenen Fatih'in duruma bozulması Görkem'i çok rahatsız eder, aralarında tartışma çıkar. Her şeye rağmen Fatih gerçeği öğrenmek için Doğa'yı takip ettirmeye başlar. Metehan'ın arabasıyla dahil olduğu yeni grubunda başı ciddi derde girer. Bir davette karşılaşan Alev ve Ömer'in atışmaları hiç de hoş olmayan bir şekilde son bulacaktır.

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