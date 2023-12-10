Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, öğrencilerle kahvaltıda buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Vali Çiftçi, gençlerle sohbet ederek devletin eğitim imkanlarını vurguladı ve onları vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olmaya teşvik etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan gençlerle sohbet eden Vali Çiftçi; "Devletimiz sizlerin en güzel şekilde eğitim görmesi için bütün imkanları seferber ediyor. Sizler de bunun kıymetini bilip, kendinizi yetiştirerek, İnşallah vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olacaksınız" dedi. - ERZURUM