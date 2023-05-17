Emel Uslu Vakfı bu kez Mardin'de çocukları eğlendirecek

Ankara'dan Diyarbakır ve bölgeye gönül köprüsü kuran Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) Başkanı Emel Uslu Atik ve beraberindeki iş kadınları, bölgede geleneksel hale getirdikleri çocuk festivalinin ikincisini bu kez Mardin'in Midyat ilçesinde yapacak.

Ankara'dan Diyarbakır ve bölgeye gönül köprüsü kuran Emel Uslu Atik Eğitim Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI) Başkanı Emel Uslu Atik ve beraberindeki iş kadınları, bölgede geleneksel hale getirdikleri çocuk festivalinin ikincisini bu kez Mardin'in Midyat ilçesinde yapacak.

Diyarbakır merkeze bağlı birçok köyde daha önce gerçekleştirilen çocuk festivalinde çocuklar için lunapark gibi oyun alanları oluşturulacak, öğrenci çocuklara hediyeler dağıtılarak gün boyu etkinlik yapılacak.

EUAVAKFI kurucularından Diyarbakırlı iş kadını Emel Uslu Atik, Diyarbakır ve bölgede sürekli olarak çocuklarla bir arada oldukların, bunu artık geleneksel hale getirdiklerini ve 2.Geneleksel Çocuk Festivali ile amaçlarının özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır doğuda kadın ve çocuk projeleri üzerinde eğitimler verdiklerini ifade eden Atik, "Son 2 yıldır vakıf kurarak yaptığımız işleri daha kurumsal hale getirmiş bulunmaktayız. Bu kurumsal çatı altında geleneksel çocuk festivali adı altında Diyarbakır ve bölgede kırsal mahallerde ilçe milli eğitim müdürlükleri ile koordineli bir şekilde özellikle çocuklarımız mutlu etmenin gayesi içerisinde yol almaktayız. Bölgede yapmış olduğumuz etkinliklerimizi bu kez tarihi kentlerimizden biri olan Mardin'in Midyat ilçesinde sürdüreceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz koordinasyonda belirlemiş olduğumuz ilköğretim okulunda 40 kişilik ekibimiz, Ankara ve vakfımız yönetiminde bulunan iş kadınlarımız ile birlikte öğrencilerimiz ile birlikte olacağız. Bir birinden farklı etkinliklerin düzenleneceği festivalimizde iş kadınlarımız annelerimiz ile de bir araya gelecek kendilerini dinleyecekler" dedi. - DİYARBAKIR