MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 29 Nisan tarihli canlı yayını merakla bekleniyor. Ünlü sunucunun son bölümünde neler yaşandı? İşte Müge Anlı canlı izleme linki ve son bölüm detayları. Müge Anlı'nın 29 Nisan tarihli canlı yayınına ulaşmak için izleme linki arayanlar ve son bölümde neler yaşandığını merak edenler için detaylar haberimizde.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

8 yaşındaki çocuğumuz babasına verilecek mi? Baba Umut Bey'e komşuları ve arkadaşları kefil oldu.

Umut Bey'in iyi bir baba olduğuna komşuları ve arkadaşları kefil oldu. Komşular Umut'un arkasında olduklarını, bu zorlu süreçte onun yanında olduklarını söylediler. 8 yaşındaki Melodi'nin mahalleden arkadaşlarına da "kardeşimizi bekliyoruz, buraya gelsin" dediler.

Rahmetli Müslüm Gürses'in hayranıydı. İstanbul'a ünlü olma hayali ile gitti, kayboldu.

15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam, 21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi Altıparmak Mahallesinden kayboldu. Kaan İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtildi.

68 yaşındaki Atila Bakır ve 52 yaşındaki Nuran Şahin aranıyor.

9 gün önce beyin kanaması geçiren 68 yaşındaki Atilla Bakır 3 gün önce İstanbul'dan kayıplara karıştı. 51 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı.

40 yıllık kocanın kaçtığı söylenen komşu ve oğlu konuştu. ''Salim Bey ile artık görüşmeyeceğim.''

Rabia Hanım, Salim Bey ile gönül ilişkisi olmadığını söyledi. Rabia Hanım, Sevgil Hanım'ın Salim'e biber gazı sıktığından bahsetti. Sevgil Hanım, kocasının üzerine yürüdüğünü kendisini koruduğunu söyledi. Rabia'ya hamilelik iddiaları soruldu. Rabia Hanım öyle bir şey olmadığını söyledi.

Babası ile yüzleşmek için Norveç'ten geldi. ''Kocamın kaybında babamın bizzat parmağı var. ''

Müge Anlı Tuğba'ya yeniden neden babasından şüphelendiğini sordu. Tuğba babasının annesine de çok çektirdiğini her şeyi yapmış olabileceğini söyledi. Tuğba babası Tamer Karkurt'un, Ezgi hakkında annesine mesaj attığını, babasının Ezgi'yi de kandırdığını iddia etti.

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