Nihal Candan tahliye oldu mu? Nihal Candan'ın son hali!

Nihal Candan'ın son hali merak edilirken, tahliye edilip edilmediği gündeme geliyor. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın son hali araştırılıyor. Nihal Candan tahliye oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

NİHAL CANDAN TAHLİYE OLDU MU?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 37 kiloya kadar düştü. Candan'ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliyesine karar verildi. Dün tahliye olan Candan, basın mensuplarının kendisini görüntülemek istediğini öğrenince öfke patlaması yaşadı.

Yeme bozukluğu hastalığı olarak bilinen anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, dün tahliye oldu. Show Haber ekibiyle birlikte kızına kavuşmak için cezaevine giden anne Umut Candan, beklemediği bir cevap aldı. Kızının kendi imkanlarıyla çıkıp eve gittiğini öğrenen anne, Candan'ın yanına gitti. Basın mensupları, anne ve kızın kavuşma anını çekmek istedi ancak Candan sinir krizi geçirerek görüntü vermedi.

Umut Candan, kızının cezaevinde düştüğünü ve yaralandığını da söyledi.

NİHAL CANDAN'IN SON HALİ

Tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen fenomen Nihal Candan soluğu kuaförde aldı. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, "Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Kanal D Haber'de yer verilen habere göre sürecin başta daha zor olduğunu vurgulayan Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana." dedi.

"ÇOCUKLARA KÖTÜ ÖRNEK OLDUYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Candan, "Hatalarımız vardır, doğrudur. Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalan Candan "Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk." dedi.

Cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Nihal Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık." şeklinde konuştu.