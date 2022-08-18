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Ekiplerin şok uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı

Ekiplerin şok uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 9 ekip ve 54 personelin katılımıyla şok uygulama yapıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 9 ekip ve 54 personelin katılımıyla şok uygulama yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünü tarafından yapılan uygulamada 25 işyeri, 483 şahıs, 80 araç, 5 park ve bahçe ile 2 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 3 araca cezai işlem uygulanırken, 2 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacıbektaş Nevşehir Yerel Haberler

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