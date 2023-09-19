DSİ yetkilileri köylerde vatandaşı arazi toplulaştırması hakkında bilgilendirdi

Devlet Su İşler (DSİ) Eskişehir 3 Bölge yetkilileri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki arazi toplulaştırması hakkında köylü vatandaşları bilgilendirdi.

DSİ tarafından yapılması planlanan arazi toplulaştırması Cumhurbaşkanı Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası yetkililer Pazaryeri ilçe merkezinde ve köylerde bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Pazaryeri'nde 4 mahalle ve 12 köyde DSİ tarafından yapılacak olan arazi toplulaştırması hakkında Büyükelmalı, Günyurdu, Burçalık ve Gümüşdere köylerinde vatandaşa bilgiler veren yetkililer yapılacak çalışma hakkında vatandaşların sorularını cevaplıyor.

Öte yandan bazı köylerde vatandaşlar yapılacak projeye karşı çıkarken bazı köylerde ise ılımlı baktığı gözlemlendi. - BİLECİK