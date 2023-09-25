Diyarbakır'da konteyner kentte kalan depremzedeler için konser düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi konteyner kentte kalan depremzedeler için konser düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi konteyner kentte kalan depremzedeler için konser düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kayapınar ilçesindeki konteynır kentte barınan depremzedeler için "Diyarbakır Türküleri ile Moral Etkinliği" gerçekleştirildi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sanatçısı Solist Songül Kale ve ekibi sevilen türküleri depremzedeler için seslendirdi.

Kadınların ve gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte depremzedeler, farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Deprem nedeni ile konteyner kentte ikamet eden ve konsere katılan gençlerden Semanur Bağa, "Depremde evimiz ağır hasarlı olduğu için önce çadır kentte şimdide devletimizin bizler için hazırlattığı Konteyner kentte ailemizle kalıyoruz. Bu gece bizler için düzenlenen konserde annelerimiz ve biz gençler çok eğlendik, halay çektik, moral bulduk. Programı hazırlayanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç'un eşi Meral Karakoç ve vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR